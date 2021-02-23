يشمل دبابات ومواد لوجستية.. رتل تركي ثان يدخل سوريا

أعلن المرصد السوري، اليوم الثلاثاء، دخول رتل عسكري تركي من معبر كفر لوسين بريف إدلب الشمالي.

ووفقًا للمرصد السوري، يتكون الرتل من 15 آلية ومصفحة، من بينها شاحنات تحمل دبابات، وأخرى محملة بالكتل الأسمنتية.

أوضح المرصد أن الرتل اتجه نحو النقاط التركية في ريف إدلب ضمن منطقة "بوتين-أردوغان".

ويعد هذا الرتل الثاني الذي رصده المرصد خلال اليوم الثلاثاء، حيث دخل رتل عسكري جديد للقوات التركية من معبر كفرلوسين يضم آليات عسكرية ومعدات لوجستية الحدودي مع لواء إسكندرون شمالي إدلب نحو نقاط المراقبة التركية.

وتكون الرتل الأول حيث من نحو 50 آليات تحوي على معدات عسكرية ولوجستية.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في مارس الماضي، بلغ نحو 8295 آلية، بالإضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.

وبذلك يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11795 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.