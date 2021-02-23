لقاحات كورونا الأبرز.. البحرين وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون في المجال الصحي

استقبلت وزيرة الصحة البحرينية، فائقة بنت سعيد الصالح، اليوم الثلاثاء، القائمة بالأعمال لدى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة، مارجريت ناردي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين بالمجال الصحي.

ووفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية، هنأت الصالح، ناردي بقرار عودة واشنطن إلى منظمة الصحة العالمية، مبينة الدور المهم الذي تلعبه الولايات المتحدة في الصحة العالمية.

وأكدت أن اليوم ما هو مطلوب إلا العمل الدولي معا بروح التضامن للتصدي لجائحة كورونا «كوفيد -19»، ونحو الشراكة الهادفة لتقوية الأنظمة الصحية حول العالم، والعمل المشترك لتوفير اللقاحات من خلال العمل مع المنظمة في تسريع الوصول للقاحات والتوزيع العادل بين جميع الدول ضمن خطة Covax التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية.

وأشادت وزيرة الصحة خلال اللقاء بعلاقات الشراكة التاريخية والاستراتيجية القائمة بين البحرين والولايات المتحدة وما تشهده من تطور وتقدم على كافة المستويات بما يلبي التطلعات والرغبات المشتركة ويعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الصديقين.

ومن جانبها، أعربت القائمة بالأعمال الأمريكية عن اعتزازها الكبير بعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشادت بالجهود وبالإمكانيات الكبيرة التي تبذلها مملكة البحرين في التصدي لجائحة كورونا، معربةً عن ما تحقق من إنجازات خلال مرحلة الجائحة بالخطوات الاستباقية وطرح البروتكولات للتعاطي مع الفيروس، إلى مرحلة حملة التطعيم الوطنية.