إشغال 100%.. أبوظبي تضع ضوابط جديدة بشأن الإقامة في الفنادق

قررت دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، بالسماح للمنشآت الفندقية بإشغال غرف الفنادق بنسبة 100%.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، قالت الدائرة في بيان اليوم الثلاثاء، لتحديث الإجراءات الاحترازية للمنشآت الفندقية، إنه من الضروري الالتزام بالسعة المحددة في التعميم السابق لجميع المرافق وتشمل الجيم وأحواض السباحة والشواطئ عند نسبة 50% والمطاعم والمقاهي عند نسبة 60%.

وأكدت ضرورة تطبيق التدابير الاحترازية لفيروس كورونا، بما في ذلك التباعد الاجتماعي في جميع المناطق العامة بالفنادق مثل الممرات على سبيل المثال لا الحصر.

وأشارت إلى أنه سيتم تفتيش المنشآت الفندقية من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات.

ودعت دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، إلى الالتزام بهذه الأوامر، تفاديا للإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق المخالفين وفق التشريعات النافذة.