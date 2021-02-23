إسرائيل ترسل لقاحات كورونا إلى دول نقلت سفاراتها للقدس المحتلة

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل سترسل بضعة آلاف من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إلى الدول التي فتحت سفارات لديها في القدس المحتلة.

وبحسب صحيفة "هاآرتس" العبرية، فإنه من المتوقع أن ترسل إسرائيل جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى التشيك، وجواتيمالا، وهنجاريا، وهندوراس.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة الاحتلال تخطط أيضًا لإرسال اللقاحات إلى العاملين في الرعاية الصحية في الضفة الغربية، ودولة أخرى لم تسمها.

ونوهت الصحيفة إلى أن عدد اللقاحات التي يتم إرسالها بواسطة المجتمع الدولي إلى الضفة الغربية لم يتم تحديدها، موضحة أن اللقاحات التي تم منحها للسلطة الفلسطينية مخصصة للأطقم الطبية.

وكانت دولة جواتيمالا نقلت سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس المحتلة عام 2018، فيما أعلنت هندوراس والتشيك نيتهما نقل سفارتهم إلى القدس أيضًا.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تطعيم نحو نصف سكانها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.