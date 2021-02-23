البنتاجون يرفض عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات "إف-35" الأمريكية

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، أن مشاركة تركيا في برنامج مقاتلات "إف-35" لا تزال معلقة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، في تصريحات صحفية، إن إن مشاركة تركيا في برنامج مقاتلات "إف-35" معلقة، مضيفا أن "سياسة الإدارة الأمريكية تجاه هذه المسألة لم تتغير"، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية.

وطالب كيربي تركيا بالتخلي عن منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية، للعودة إلى برنامج المقاتلات الأمريكية.

وتابع: "كان أمام أنقرة خلال العقد الأخير أكثر من فرصة لشراء نظام دفاعي من الولايات المتحدة، إلا أنها اختارت النظام الروسي الذي يمنح روسيا الإيرادات والنفوذ".

وكانت تركيا قررت اللجوء إلى القضاء من أجل الضغط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لقبولها في برنامج المقاتلات الأمريكية.

جدير بالذكر أن تركيا شاركت في برنامج "إف-35" بصناعة بعض أجزاء الطائرة، بالإضافة إلى طلبها أكثر من 100 مقاتلة من نفس الطراز، لكنها خرجت من البرنامج في 2019، بإصرارها على شراء منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية.