ملخص نتيجة مباراة النصر والهلال اليوم(1-0).. العالمي يخطف الفوز بهدف نظيف

نتابع معكم ملخص نتيجة مباراة النصر والهلال اليوم ، حيث يلعب الفريقين اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وسوف نعمل على تقديم تغطية كاملة ومستمرة فيما يخص ملخص نتيجة أهداف مباراة الهلال والنصر اليوم في الدوري السعودي، القمة المبكرة بين النصر والهلال في الجولة 20 لكرة القدم السعودية والتي ستحظى بمتابعة عدد كبير من الجماهير في المملكة السعودية بل وعدد من الجماهير العربية متابعي كرة القدم السعودية وتُقام المباراة على ملعب مرسول بارك، ملخص نتيجة النصر والهلال اليوم.

ملخص نتيجة مباراة النصر والهلال اليوم

تنطلق مباراة الهلال والنصر اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021، الموافق 11 رجب 1442 في تمام الساعة 7:35 مساء بتوقيت الرياض، وتنطلق في تمام الساعة 8:37 مساء بتوقيت الإمارات، فيما سيكون موعد انطلاق لقاء الهلال والنصر اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت جرينيتش.

أهداف النصر والهلال اليوم

النصر بيتي مارتينيز دقيقة 21 الهلال 0

وتذاع مباراة الهلال والنصر اليوم في الدوري السعودي عبر قناة السعودية الرياضية الأولى ويعلق على المباراة المعلق الشهير جعفر الصويلح، وسنتابع معكم عبر تقرير مفصل نتيجة مباراة الهلال والنصر اليوم في الجولة العشرين من عمر الدوري السعودي للمحترفين، كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيلة الهلال ضد النصر:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي ، جانغ هيون سو، محمد البريك

خط الوسط: جوستافو كويلار، سالم الدوسري، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز، لوسيانو فييتو، أندرية كاريلو

تشكيلة النصر ضد الهلال:

في حراسة المرمى: برادلي جونز.

في خط الدفاع: سلطان الغنام – عبد الله مادو ــ عبدالإله العمري – عبد الرحمن العبيد.

في خط الوسط: بيتروس ــ عبد المجيد الصليهم ــ علي الحسن.

في خط الهجوم: بيتي مارتينيز ــ رائد الغامدي ــ نور الدين أمرابط.

ملخص نتيجة مباراة الهلال والنصر

بعد دخول لاعبي الفريقين الملعب بدأ عزف النشيد الوطني السعودي، وانطلقت المباراة وسط حماس كبير من لاعبي الفريقين والبحث عن تسجيل أول أهداف مباراة النصر والهلال اليوم.

انتهى اللقاء الذي جميع بين الهلال والنصر اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021 على ملعب مرسول بارك بفوز العالمي فريق النصر السعودي بهدف نظيف في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول والذي جاء عن طريق اللاعب بيتي مارتينيز، وبهذه النتيجة يكون النصر السعودي قد رفع رصيده إلى 28 نقطة ويتواجد في المركز الثامن من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يتواجد الهلال في المركز الثاني برصيد 36 نقطة.