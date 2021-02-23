ملخص ونتيجة مباراة النصر والهلال اليوم في الدوري السعودي

نتابع وإياكم أحداث مباراة النصر والهلال اليوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر فبراير من العام 2021، حيث تتجه أنظار جماهير وعشاق كرة القدم السعودية مساء اليوم نحو ملعب مرسول بارك حيث ستقام مباراة ديربي الرياض بن النصر والهلال في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين والمعروف باسم كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

ترتيب الهلال والنصر في جدول الدوري السعودي

ويدخل فريق النصر صاحب ملعب المباراة في هذه الليلة وعينه على الفوز من أجل الاقتراب من المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري السعودي، وتمكن فريق النصر من تحقيق الفوز في سبع مباريات ف الدوري السعودي هذا الموسم، وتعادل في أربع، وتلقى الخسارة في ثماني جولات، ليأتي النصر في المركز العاشر برصيد 25 نقطة، وهو بالطبع تتيب لايرضي جماهير العالمي.

أما الهلال فيدخل مباراة الليلة ولديه هو الآخر الدافع القوي لتحقيق الفوز على النصر في مباراة ديربي الرياض الليلة، الهلال يحتل قبل بداية مباراة ديربي الرياض أمام النصر الليلة المركز الثاني برصيد 36 نقطة، إذ أن الهلال فاز في 10 مباريات، وتعادل في ست جولات، وتلقى الخسارة في ثلاث مباريات، ليأتي الفريق خلف الشباب صاحب الصدارة بفارق خمس نقاط.

موعد مباراة النصر والهلال اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الساعة الثامنة وخمس وثلاثين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة وخمس وثلاثين دقيقة بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينيتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

وستقوم قناة KSA Sports HD1 بنقل أحداث مباراة الهلال والنصر مساء اليوم في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، على أن يتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة المعلق جعفر الصليح.

تشكيل الهلال اليوم

وقد تم الإعلان عن تشكيل فريق الهلال الذي سيبدأ مباراة الليلة في ديربي الرياض أمام النصر، وإليكم تشكيل الهلال:

تشكيل النصر اليوم

أما بالنسبة لتشكيل النصر السعودي فقد أعلن المدير الفني لنادي النصرألين هورفات عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة الليلة أمام الهلال، ويغيب عن النصر مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله، وإليكم التشكيل الرسمي للنصر:

نتيجة مباراة الهلال والنصر

نتيجة مباراة النصر والهلال الآن 1 – 0

انطلقت قبل قليل أحداث مباراة الهلال والنصر في الأسبوع العشرين من منافسات الدوري السعودي للمحترفين والذي يحمل اسم كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، وسط محاولات من قبل لاعبي الفريقين لتسجيل أول أهداف المباراة، وسنتابع وإياكم أهم أحداث هذه المباراة فتابعوا معنا.

ملخص الشوط الأول من مباراة النصر والهلال

استمرت النتيجة على التعادل السلبي بين الفريقين حتى شهدت الدقيقة الحادية والعشرين من شوط المباراة الأول تقدم العالمي عن طريق لاعبه بيتي مارتينيز، والذي سجل أول أهداف المباراة في مرمى الهلال، لتصبح النتيجة تقدم النصر على الهلال بهدف دون مقابل، وفي انتظار ماستستفر عنه أحداث الشوط الثاني من المباراة.

ملخص الشوط الثاني من مباراة الهلال والنصر

في الشوط الثاني من المباراة حاول الفريقان في تعديل النتيجة، إلا أن نتيجة المباراة ظلت على حالها، لتنتهي أحداث مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر بفوز النصر العالمي بهدف دون رد.

بهذه النتيجة يكون النصر قد رفع من رصيده للنقطة رقم للنقطة رقم 28 ويصل للمركز الثامن، فيما تجمد رصيد نادي الهلال عند النقطة 36، ويظل في المركز الثاني خلف الشباب المتصدر.