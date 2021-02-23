البرلمان العربى يؤكد رفضه لقرارات البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان بمصر

جدة - نرمين السيد - أعرب البرلمان العربى عن رفضه القاطع لقرارات البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى كل من مصر والجزائر، ووصفها بأنها تمثل تدخلاً سافراً، وغير مقبول فى الشؤون الداخلية لكلا البلدين.





جاء ذلك -وفقا لبيان ورد اليوم الثلاثاء، عن البرلمان العربى- فى قرار صدر عن جلسة البرلمان الثالثة والتى عٌقدت يوم أمس، برئاسة برئاسة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان، بمقر جامعة الدول العربية، وذلك بحضور المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والسيد رينهولد لوباتكا، رئيس الفريق الاستشارى رفيع المستوى المعنى بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلمانى الدولى.

وذكر البيان، أن البرلمان أكد خلال الجلسة على إداناته لما تضمنته هذه القرارات من مغالطات وادعاءات باطلة، تستند إلى تقارير مشبوهة ومعلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة، حول حقوق الإنسان فى مصر والجزائر.

وشدد البرلمان العربى على أن البرلمان الأوروبى هو طرف غير ذى صفة، وليس له ولاية أو سلطة قانونية للتعليق على حالة حقوق الإنسان فى الدول العربية، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لمبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأكد البرلمان العربى رفضه التام للنهج الذى يعتمد بشكل واضح على تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان فى الدول العربية وتوظيفها كأداة سياسية للضغط والابتزاز.

كما طالب القرار البرلمان الأوروبى بمراجعة موقفه واحترام سيادة الدول العربية، والابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وعدم استخدامها كذريعة للتدخل فى شئونها الداخلية، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية فى الدول العربية هى الأقدر على توفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان.

ودعا البرلمان العربى البرلمان الأوروبى إلى أن يكون عند مستوى المسؤولية والدبلوماسية التى تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وأن يتبنى مدخلاً بنَّاءً لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابى بين البرلمان الأوروبى والبرلمانات العربية، دعماً لعلاقات الشراكة التي تجمع بين الجانبين، والقضايا الإستراتيجية المشتركة بينهما.