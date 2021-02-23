واشنطن: إيران تمضى فى الاتجاه الخاطئ برفضها التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، إن إيران تمضى فى الاتجاه الخاطئ برفضها التعاون مع وكالة الطاقة الذرية، مؤكدة أن موقف واشنطن موحد مع الأوروبيين فيما يخص الاتفاق النووى الإيرانى.





وشددت الخارجية الأمريكية فى بيانها، على ضرورة أن يكون برنامج إيران للصواريخ الباليستية على طاولة الحوار، مضيفًا أن أولوية واشنطن هى التوافق مع الحلفاء قبل الحوار مع إيران. وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، نددوا بقرار إيران بشأن الحد من عمليات تفتيش الوكالة الدولية للمنشآت النووية الإيرانية، قائلين إنهم يسعون لإنقاذ الاتفاق النووى الإيرانى بعد إعلان واشنطن عزم الولايات المتحدة على العودة إلى الاتفاق.

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