جدة - نرمين السيد - وكان الجيش السودانى أعلن انتشاره فى منطقة الفشقة فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن القرار نهائى ولا رجوع فيه، وأنه على إثيوبيا اللجوء إلى القانون إذا اعتقدت عكس ذلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميليشيات إثيوبية أطلقت النار على مزارعين سودانيين لحظة دخولهم الفشقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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