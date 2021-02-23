مجلس الشيوخ الأمريكى يؤيد مرشحة بايدن لمنصب سفيرة لدى الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - ومع استمرار عملية التصويت، حصلت غرينفيلد على الأغلبية المطلوبة من أصوات أعضاء مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، وقد حصلت على 63 صوتا مؤيدا مقابل 19 صوتا رافضا لتعيينها.
وكان المجلس صوت يوم أمس الإثنين، فى جلسة أولية لصالح تقديم ترشيح غرينفيلد وكانت الحصيلة 75 مؤيدين مقابل 20 رافضين، وكل الأصوات الـ20 الرافضة لتعيينها جاءت من الجمهوريين.
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