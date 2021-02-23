مفوضية اللاجئين: آلاف الإثيوبيين يطلبون اللجوء بولاية النيل الأزرق السودان

وأشار المتحدث، فى مؤتمر صحفى فى جنيف اليوم الثلاثاء، إلى أن التوترات كانت تصاعدت فى منطقة "ميتيكل" منذ عام 2019 مع ورود عدة تقارير عن هجمات طائفية فى المنطقة، لافتا إلى أن الوضع تصاعد بسرعة فى الأشهر الثلاثة الماضية، حيث أعلنت الحكومة الفيدرالية لإثيوبيا حالة الطوارئ فى المنطقة فى 21 يناير الماضى.
وقال إن المفوضية تعمل عن كثب مع السلطات السودانية والشركاء لتقييم الوضع والاستجابة للاحتياجات الإنسانية للوافدين حديثا والذين وصل العديد منهم إلى مواقع يصعب الوصول إليها على طول الحدود.
ونوه إلى أن "بنى شنقول جوموز" تقع فى غرب إثيوبيا ولا يرتبط النزوح الحالى بشكل مباشر بالصراع فى منطقة تيجراى الشمالية فى البلاد والتى دفعت أكثر من 61 ألف شخص للبحث عن الأمان فى السودان فى الأشهر الأخيرة.
وقال بالوش، إنه من أصل 7 آلاف شخص يقدر أنهم وصلوا إلى ولاية النيل الأزرق فقد تم تسجيل ما يقرب من 3 آلاف شخص، ولفت إلى أنه من المتوقع أن يزداد هذا العدد مع استمرار عملية التحقق فى جميع المواقع التى يتم فيها استضافة اللاجئين.
وذكر المتحدث أن غالبية طالبى اللجوء هؤلاء يعيشون بين المجتمعات السودانية المضيفة التى تواصل الترحيب بالأشخاص الباحثين عن الأمان حيث ستواصل المفوضية وشركاؤها تكثيف الاستجابة لدعم الحكومة فى استجابتها.
من جهتها، قالت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية إن أكثر من 180 شخصا لقوا مصرعهم فى مذابح متفرقة فى منطقة "ميتكيل" خلال شهرى ديسمبر ويناير المنصرمين.
فيما أفادت منظمة العفو الدولية فى ديسمبر الماضى بأن أفرادا من جماعة "جوموز" العرقية - والتى تمثل الغالبية العرقية فى المنطقة - هاجموا منازل جماعات "أمهرة" و"أورومو" و"شيناشا" العرقية، مشيرة إلى أن الجوموز أشعلوا النيران فى المنازل وقاموا بعمليات طعن وإطلاق رصاص على السكان حيث إن "الجوموز" يرون الأفراد المنتمين للإقليات الأخرى باعتبارهم "مستوطنين".
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