إيطاليا تدرس إنتاج لقاحات كورونا محليًا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "لا ستامبا"، قال ماسيمو سكاكاباروتسى، رئيس اتحاد صناعة الأدوية الإيطالى "فارمندوستريا"، إن "الشركات الإيطالية من المحتمل أن تكون قادرة على إنتاج الأدوية المعتمدة"، إلا أنه نوه إلى أن هناك العديد من الأشياء التى يجب مراعاتها، حيث يستغرق الأمر شهورًا من التحضير.
وفى أول بيان حكومى له، الأسبوع الماضى، أكد الرئيس الجديد للحكومة، ماريو دراجى، أن حملة التطعيم تمثل أولوية بالنسبة له.
ودعت الحكومة الإيطالية رئيس اتحاد صناعة الأدوية للقاء وزير التنمية الاقتصادية جيانكارلو جورجيتى، يوم الخميس، لإجراء محادثات بشأن إنتاج اللقاح الوطنى، فيما أوضح سكاكاباروتسى، أنه "حتى لو وجدنا المفاعلات الحيوية اللازمة، سيستغرق الأمر من أربعة إلى ستة أشهر من لحظة تفعيلها للحصول على اللقاحات".
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