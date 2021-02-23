شاهد.. بايدن يأخذ كلابه في جولة داخل مكتبه

نشر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، صورة له برفقة كلبيه، ميجور وتشامب، اللذان رافقا العائلة إلى البيت الأبيض، فور توليه منصبه.
وكتب بايدن عبر حسابه على موقع "تويتر": "ليس هناك الكثير من الناس يتمتعون بامتيازات للدخول المكتب البيضاوي.. يسعدي إبلاغكم بأن هذين الاثنين على القائمة".
ولدى بايدن وزوجته جيل، كلبان من سلالة جيرمان شيبرد، الأول اسمه "تشامب"، وانضم للأسرة للمرة الأولى في وقت أعياد الميلاد عام 2008، أي قبل فترة وجيزة من تنصيب بايدن نائبًا للرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
في حين انضم "ميجور" إلى العائلة في 2018، بعد أن تم تبنى رعايته بايدن عقب قدومه من جمعية ديلاوير الإنسانية، وهي ملجأ للكلاب دون مأوى.
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