الكويت.. الصحة تكشف نسبة من تلقوا لقاح كورونا

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الصحة الكويتية، أن تزايد وتيرة التطعيمات ضد فيروس كورونا بالبلاد مؤخرًا يشير إلى إصرار الوزارة على تلقيح أكبر عدد من السكان خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضحت المصادر في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية، أن عدد من تلقى التطعيم حتى مساء أمس الاثنين، بلغ نحو 228 ألف مواطن ومقيم، وبنسبة 5.3 % من السكان.

وقالت المصادر إن شهري مارس وأبريل يتوقع أن تتزايد فيهما رقعة التطعيمات، خاصة مع تدشين عيادات متفرقة في أكثر من مركز صحي بأكثر من منطقة، فضلًا عن الخدمات المتواصلة في مركز الكويت للتطعيم بمشرف.

وأكدت أهمية الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية حتى في حال أخذ جرعة أو جرعتين من اللقاحات، لضمان عدم التقاط العدوى أو حتى نقلها إلى الآخرين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 حالات وفاة و1015 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الكويتية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في الكويت ارتفع إلى 186,004 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 1057 حالة وفاة.

وأشارت الصحة الكويتية إلى تسجيل 906 حالات شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 174,088 شخصًا.

وبحسب بيانات الصحة الكويتية، فإن إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج حاليًا بلغ 10,859 حالة، من بينها 146 حالة حرجة.