إدارة بايدن تعيد إحياء التحقيق في مقتل جورج فلويد

شكلت وزارة العدل الأمريكية، هيئة محلفين كبرى جديدة، واستدعت شهود جدد، وذلك في إطار إجراءات التحقيق في مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد، الذي لقي حتفه على يد عناصر من الشرطة الأمريكية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن مصدرين مطلعين على التحقيق، أنه تم تشكيل هيئة محلفين كبرى جديدة في مدينة مينيابوليس الأمريكية، موضحين أنه تم استدعاء شهود جدد في إطار التحقيق مع الشرطي السابق، ديريك تشاوفين، الذي سيذهب إلى المحكمة الشهر الماضي، لاتهامه في قضية قتل فلويد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشهود الجدد تم استدعائهم للإدلاء بشهادتهم حول تشاوفين، في إشارة واضحة إلى أن التحقيق في مقتل جورج فلويد، الذي بدأ العام الماضي ثم فقد أهميته، سيتم إحياؤه مرة أخرى في عهد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبحسب الصحيفة، فإنه من غير الواضح بعد، عما إذا كانت وزارة العدل ستقدم دليل إدانة تشاوفين إلى هيئة المحلفين الجديدة، سعيًا منها للحصول على إدانة سريعة لتشاوفين، قبل جلسة محاكمته المخطط إجراؤها في 8 مارس المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن التحقيق الجديد سيركز بشكل خاص على تشاوفين، لافتة إلى أن الضباط الثلاثة الآخرين الذين كانوا في مكان الحادث، يواجهون تهمة المساعدة والتحريض على القتل، حسبما قال أحد الأشخاص المطلعين على التحقيق للصحيفة.

وقُتل جورج فلويد في 25 مايو 2020 على يد 4 عناصر من الشرطة الأمريكية، بينما وجهت التهمة الرئيسية بالقتل العمد إلى الشرطي السابق، ديريك تشاوفين، الذي ضغط بقدمه على رقبة فلويد حتى فارق الأخير الحياة.