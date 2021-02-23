مقتل 50 شخصا بأعمال شغب في 3 سجون بـ الإكوادور

أعلنت الشرطة في الإكوادور إن ما لا يقل عن 50 سجينا لقوا حتفهم في أعمال شغب في 3 سجون.
وقالت الشرطة الإكوادورية عبر تويتر إن عدد القتلى "بلغ أكثر من 50 سجيناُ بعد الاضطرابات في منشآت جواياس وأزوراي وكوتوباكسي".
قال قائد الشرطة باتريسيو كاريو يوم الثلاثاء إن ثمانية أشخاص قتلوا في مركز احتجاز بمدينة جواياكيل الساحلية، وقتل شخصان آخران في أعمال شغب في كوينكا.
وعزا رئيس الإكوادور لينين مورينو ، على موقع تويتر أيضًا، أعمال الشغب إلى "منظمات إجرامية" شاركت في "أعمال عنف متزامنة في عدة سجون". وقال إن السلطات تعمل على استعادة السيطرة.
ولم تذكر الشرطة ما إذا كانت قد تمت استعادة النظام بعد اندلاع أعمال العنف في سجون في مدينة جواياكيل الساحلية في الجنوب الغربي وفي كوينكا ولاتاكونجا في جبال الأنديز.
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