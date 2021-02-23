منذ بدء الفصل الثاني.. الأردن يكشف عدد الطلاب والمعلمين المصابين بـ كورونا

كشف الناطق باسم وزارة التربية والتعليم في الأردن، عبدالغفور القرعان، عن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في القطاع التعليمي، بعد عودة المدارس لعملها.

ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، قال القرعان، إن عدد الإصابات بلغ بين الطلاب والمعلمين والعاملين في المدارس، 1728 إصابة منذ بدء الفصل الدراسي الثاني وحتى أمس الاثنين.

وأضاف أن الإصابات توزعت على 666 إصابة بين الطلبة و870 بين المعلمين و192 من الإداريين، موضحا أن "الإصابات أحصيت بعد عودة التعليم للصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال ولطلبة الثانوية العامة "التوجيهي"، في 7 فبراير.



وأشار القرعان إلى تحويل 32 مدرسة وروضتين و134 شعبة إلى نظام التعليم عن بعد، حتى يتم النظر في أوضاعها، بعد حصولها على "تقييم ضعيف أو ضعيف جدا" في البروتوكول الصحي الذي أعدته وزارة التربية لعودة آمنة ومتدرجة للطلبة للتعليم الوجاهي لجميع المدارس الحكومية والخاصة.

وأكد أن "بعض المدارس لم تلتزم بالبروتوكول الصحي وبعض المدارس سجلت إصابات بلغت أكثر من 3% من إجمالي عدد الطلاب".

وأضاف أنه وفق البروتوكول الصحي، إذا تجاوز عدد الإصابات 3% من مجمل عدد الطلاب والمعلمين والعاملين في المدرسة تحول إلى نظام التعليم عن بُعد.



وكان نحو 17% أي حوالي 131 ألف طالب، اختاروا نظام التعليم عن بُعد من أصل 773 ألف طالب عادوا للتعليم الوجاهي الذي بدأ في 7 فبراير الحالي.