بعد دعمها حل الدولتين.. الأردن يكشف موقفه من التعامل مع إدارة بايدن

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن بلاده تتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، بعد البوادر الإيجابية التي صدرت عنها من أجل إيجاد أفق حقيقي للسلام بين فلسطين وإسرائيل، والكشف عن دعم الرئيس جو بايدن لحل الدولتين.

ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، جاءت تصريحات الصفدي في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC) الذي ترأسته وزيرة خارجية النرويج أنيه إيريكسن سوريدي.

وشدد الصفدي على أهمية إيجاد أفق سياسي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق القانون الدولي.

وأوضح أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني، لافتًا إلى ضرورة توفير التمويل المالي الذي تحتاجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

وأشار إلى أنه على الرغم من ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بدعم الاقتصاد الفلسطيني، إلا أنه لا يمكن لأي معالجات اقتصادية أن تكون بديلًا عن الحل السياسي على أساس حل الدولتين.

وأكد الصفدي أن فرص تحقيق السلام تقوضها سياسات الاستيطان ومصادرة البيوت وضم الأراضي وغيرها من الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، مشددًا على ضرورة بلورة موقف دولي فاعل لوقف هذه الإجراءات اللاشرعية.

ودعا إلى استمرار العمل مع الشركاء في أوروبا والمجتمع الدولي من أجل تحقيق هذا السلام العادل الذي يشكل خيارًا استراتيجيًا وضرورة للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

يذكر أن الاجتماع، الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس، شارك به رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للسياسة في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير خارجية تونس عثمان الجرندي وممثلون عن الدول الأعضاء.