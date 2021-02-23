الخارجية الأمريكية: متمسكون بمنع إيران من الحصول على السلاح النووي

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية وافقت على عقد لقاء مع المسؤولين الإيرانيين، لأنها تؤمن بأن حل الأزمة القائمة بشأن برنامج إيران النووي قائمة على المفاوضات.

وقال برايس في مؤتمر صحفي، إن إيران تمضي في الاتجاه الخاطئ برفضها التعاون مع وكالة الطاقة الذرية، مضيفًا: "يجب وضع برنامج إيران للصواريخ الباليستية على طاولة الحوار".

وأكد برايس أن الأولوية أمام الإدارة الأمريكية هي التوافق مع الحلفاء وأعضاء الكونجرس للحوار مع إيران.

وتابع: "موقفنا موحد مع الأوروبيين فيما يخص الاتفاق النووي الإيراني".

وشدد برايس على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، مضيفًا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن متمسكة بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.