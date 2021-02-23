أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية وافقت على عقد لقاء مع المسؤولين الإيرانيين، لأنها تؤمن بأن حل الأزمة القائمة بشأن برنامج إيران النووي قائمة على المفاوضات.
وقال برايس في مؤتمر صحفي، إن إيران تمضي في الاتجاه الخاطئ برفضها التعاون مع وكالة الطاقة الذرية، مضيفًا: "يجب وضع برنامج إيران للصواريخ الباليستية على طاولة الحوار".
وأكد برايس أن الأولوية أمام الإدارة الأمريكية هي التوافق مع الحلفاء وأعضاء الكونجرس للحوار مع إيران.
وتابع: "موقفنا موحد مع الأوروبيين فيما يخص الاتفاق النووي الإيراني".
وشدد برايس على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، مضيفًا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن متمسكة بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الأمريكية: متمسكون بمنع إيران من الحصول على السلاح النووي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.