”رويترز”: فنزويلا ترسل وقود الطائرات إلى إيران مقابل البنزين 

قالت مصادر مطلعة، إن فنزويلا تقوم بإرسال شحنات من وقود الطائرات إلى إيران مقابل واردات من البنزين، وذلك في إطار اتفاق مقايضة توصلت إليه شركتا النفط الوطنيتان في البلدين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر قولها إن "إيران ترسل ناقلات مملوكة للدولة تحمل البنزين إلى فنزويلا وأيضا معدات وقطع غيار لمساعدة البلد العضو في منظمة أوبك على استئناف العمليات في مصافيه النفطية المتهالكة".
وأكد أحد المصادر أن "الشركتين اتفقتا العام الماضي على مقايضة كاملة لوقود الطائرات الفنزويلي بالبنزين الإيراني".
وأضاف أن "وقود الطائرات يجري شحنه في ناقلات إيرانية تنقل البنزين إلى فنزويلا من أجل تأمين تدفق بلا انقطاع من المنتجات المكررة والاستفادة من ناقلات متاحة".
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