البحرين تسجل 675 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية، أظهرت الفحوصات التي بلغ عددها 13232، اليوم الثلاثاء، تسجيل 675 حالة قائمة جديدة منها 243 حالة لعمالة وافدة، و 422 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 10 حالات قادمة من الخارج.

فيما تعافت 864 حالة إضافية من فيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 111691

وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 72 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 142 حالة، في حين أن 7009 حالات وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 7081 حالة قائمة.

وفيما يتعلق بعدد حالات التطعيم لهذا اليوم، ذكرت وزارة الصحة أنه بلغ 3203 حالة تطعيم، ليصبح إجمالي متلقي اللقاح 281425 شخصًا.