السعودية.. القبض على شخص أشهر السلاح على رجال الأمن

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، القبض على قائد مركبة أشهر سلاحًا ناريًّا على رجال الأمن وأطلق أعيرة نارية بالرياض.
ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، ففي فجر أمس وأثناء قيام دوريات الأمن بمتابعة مركبة للاشتباه بها في أحد أحياء الرياض، ترجل قائدها وهو يشهر سلاحًا ناريًّا على رجال الأمن، وأطلق أعيرة نارية في الهواء.
وأضاف المتحدث أن الرجل حاول الهروب وذلك بخطف مركبة من قائدها تحت تهديد السلاح.
وأشار إلى أن الدوريات تمكنت على الفور من تضييق الخناق عليه، والتعامل معه بما يقتضيه الموقف، والقبض عليه.
وأوضح أن هذا المواطن في العقد الرابع من العمر، وعُثر بحوزته على (3568) قرصًا من مادة الأمفيتامين والروش المخدر، و(1500) جرام من مادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري من نوع مسدس، وعدد من الطلقات الحية، كما اتضح أن المركبة التي كان يقودها مسروقة.
وأشار إلى أنه جرى إيقاف الجاني، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.
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