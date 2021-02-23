تنظيم الفحص الدوري للمركبات.. 7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء السعودي

عقد مجلس الوزراء السعودي، اجتماعه الأسبوعي عن بعد، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية تعاون بين المملكة ومركز جنوب شرق أوروبا لإنفاذ القانون (سيليك).

وفوض المجلس، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة نيوزيلندا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما فوض المجلس، وزير الاستثمار ــ أو من ينيبه ــ بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين الحكومة السعودية وجمهورية كوريا حول الرؤية السعودية ــ الكورية (2030)، والتوقيع عليه.

وأقر المجلس، ضوابط مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها.

ووافق المجلس، على تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات.

وقرر المجلس، ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة باسم "هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية" ، والموافقة على تنظيمها.

ووافق المجلس، على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) ، وذلك على النحو الآتي :

ترقية عيد بن سالم بن عيد العتيبي إلى وظيفة (وكيل الإمارة لشؤون الحج والزيارة) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بإمارة ـ منطقة المدينة المنورة.

ترقية تركي بن عبدالرحمن بن سعد الحقباني إلى وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة المالية.

ترقية سعيد بن أحمد بن علي شويل إلى وظيفة ( وكيل الأمين ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بأمانة المنطقة الشرقية.

ترقية منصور بن محمد بن سعد المنصور إلى وظيفة ( مستشار أمني ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الداخلية.

ترقية عبدالله بن محمد بن عبدالله البكر إلى وظيفة ( أمين عام محكمة ) بالمرتبة (الرابعة عشرة ) بالمحكمة العليا.

ترقية سامي بن محمد بن عمر الشمري إلى وظيفة ( مدير عام فرع ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ترقية محمد بن عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم إلى وظيفة ( مستشار لشؤون الأراضي ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ترقية عبدالله بن بخيت بن سعيد الزهراني إلى وظيفة ( مستشار شؤون مجالس بلدية ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ترقية خالد بن عائض بن يحيى القحطاني إلى وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.