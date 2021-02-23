تويتر تحذف 373 حسابا مرتبطا بإيران وروسيا وأرمينيا

أعلنت إدارة شركة "تويتر"، اليوم الثلاثاء، حذف 373 حسابا في منصة التواصل الاجتماعي مرتبطا بروسيا وإيران وأرمينيا.

وقالت الشركة، في بيان، إنها حجبت 100 حساب مرتبط بروسيا، بينها 69 قامت بأنشطة تهدف إلى إضعاف استقرار ومصداقية حلف الناتو، و31 صفحة عملت ضد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

كما حذفت الشركة 238 حسابا كانت تدار من إيران استُخدمت للتدخل في المناظرات التلفزيونية الأولى بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، الديمقراطي جو بايدن، والجمهوري دونالد ترامب.

وأضافت "تويتر" أنها شطبت أيضا 35 صفحة على صلة بسلطات أرمينيا كانت أنشطتها موجهة ضد أذربيجان.