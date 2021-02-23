إصابة وزراء بالحكومة الفلسطينية بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بإصابة وزيرين بالحكومة الفلسطينية بفيروس كورونا، إضافة إلى إصابة المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم. وذكرت إذاعة "دنيا الوطن" الفلسطينية، أن وزيرة المرأة، أمال حمد، ووزير الاقتصاد، خالد العسيلي، أصيبا بفيروس كورونا. من جهته، نفى كل من وزير الثقافة، عاطف أبوسيف، ووزير الريادة، أسامة السعداوي، إصابتهما بفيروس كورونا.

وسجلت فلسطين حتى الآن نحو 200 ألف إصابة بالفيروس و2200 وفاة. وشهدت الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين، ونسبة الإشغال في المستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم العلاج للمصابين الذين يعانون من مضاعفات خطيرة.

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