حادث خطير.. ميليشيات إثيوبية تهاجم مناطق سودانية على الحدود

أطلقت ميليشيات إثيوبية مسلحة، النار على عمال ومزارعين سودانيين، داخل الأراضي السودانية، عند منطقة الكردية الحدودية مع إثيوبيا.

وذكرت قناة "العربية" أن الميليشيات الإثيوبية أطلقت النار على المدنيين السودانيين، ما أدى إلى فرار العشرات منهم عند منطقة الكردية الحدودية.

وأوضحت القناة أن الميليشيات أطلقت النار على المزارعين السودانيين لحظة دخولهم الفشقة.

يشار إلى أن الاشتباكات السودانية الإثيوبية تتواصل على الحدود خاصة بعد محاولات من مزارعين إثيوبيين دخول الفشقة لعمليات الحصاد.

كما أقدمت الميليشيات المسلحة والمزارعين الإثيوبيين، على حصاد الذرة في المساحات المزروعة داخل الأراضي السودانية بإسناد الميليشيات لقبيليتين من الأمهرا.

إلى ذلك أشارت المصادر إلى انتشار قوات إثيوبية مسلحة عند مستوطنة برخت داخل الأراضي السودانية مزودة بأسلحة ثقيلة وعربات دفع رباعي وناقلات جنود.