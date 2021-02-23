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عمر شويل - جدة الليرة السورية تهوى لمستوى قياسي جديد، في يوم الأحد الموافق الواحد والعشرين من شهر فبراير أعلن مصرفيون ومتعاملون، عن انخفاض الليرة السورية لمستوى جديد وملاحظة في كثرة شراء الدولار في حين أن البلد متضررة بشدة من العقوبات الأمريكية ونقص واضح في النقد الأجنبي في سوريا.

قيمة الليرة السورية شهر فبراير

تتأثر جميع البلدان والمناطق بالاقتصاد العالمي، وتقارن جميع المناطق سعر عملتها بسعر الدولار الأمريكي فهو العملة المتداولة في الأسواق العالمية الكبرى، وأوضح المصرفيون في سوريا أن قيمة الدولار الأمريكي أصبح يساوي 3450 ليرة سورية وذلك منذ يوم الأحد الماضي الموافق الواحد والعشرين، وهو ما قل بشكل واضح بنسبة 18٪ عن قيمة الليرة في نهاية شهر يناير الماضي، حيث يعتبر أسرع انخفاض لليرة في الماضي كان بصيف العام الماضي وتم تسجيله وقتها بأسرع انخفاض في قيمة الليرة السورية، حيث وصل سعر الدولار بتلك الفترة إلى سعر ثلاثة آلاف ليرة سورية، وكان هناك الكثير من المخاوف بشأن فرض المزيد من العقوبات الأمريكية أثناء محنة الاقتصاد الدولي المتداعي حينها.

كما أن سوريا تئن وتتداعى تحت حكم التصرفات الغربية في السنوات الأخيرة الماضية، وذلك بجانب وجود الحرب الأهلية الطاحنة على أراضي دولة سوريا الشقيقة، لذلك فإن الدولة تحارب الكثير من والكثير من الجهات.

سبب انخفاض قيمة الليرة السورية

ووفقًا لما أوضحه متعامل كبير متواجد في دمشق حيث تعتبر دمشق هي مقره الأساسي، أن الانخفاض الملحوظ في أسعار الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي هو بسبب ارتفاع قيمة العرض والطلب بشكل أكثر من الشهور الماضية وذلك بعد فترة من الاستقرار النسبي وصلت إلى 2500 ليرة.