بلاغ وزارة التربية الوطنية المغربية المستجدات 2021

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عمر شويل - جدة بلاغ وزير التربية الوطنية والتكوين المهني المغربي الجديد الخاص بإدارة العملية التعليمية في البلاد خلال المدّة القادمة وأهم ما ذكر فيه من إصلاحات تطمح الوزارة في الوصول إليها في وقت قصير،إثر الاجتماع الطارئ الذي اجراه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الدكتور “سعيد أمزازي” وذلك في يوم الثاني والعشرون من شهر فبراير الجاري أي مساء أمسِ.

بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 2021

توصل الوزير إلى مجموعة من القرارات التي تهتم بجودة التعليم في البلاد، وتم فتح النقاش داخل الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتوصل إلى العديد من الطرق لإنجاح العملية التعليمية.

وجاء أهم ما في هذا الاجتماع ضرورة إنشاء ورش مختصة بإصلاح التربية والتكوين بشكل عاجل لا يقبل التأجيل، قائلاً أن جميع ما بدر منه في هذا الاجتماع من قرارات يجدر تنفيذه على الفور واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيقه.

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أشار وزير التربية والتكوين خلال هذا الاجتماع أن نجاح إصلاح التربية والتكوين يكمن في بعض النِّقَاط المهمة وقام بذكرها على أن تكون:

تأمين الوزارة للاحتياجات الخاصة بالطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم.

الحد من الأسباب التي تسبب إهدار الوقت والجهد المدرسي في أمور غير مجدية، كما يمكن اللجوء في هذه الحالة للتعليم عن بعد لتوفير البيئة اللازمة لإصلاح المنظومة التعليمية.

رغبة الوزارة في القليل من لفروق الاجتماعية بين الطلاب بجعلهم متساويين جميعاً في طرق تلقي العلم.

بذل المزيد من الجهود الوزارية للصعود بالعملية التعليمية شيئاً فشيئاً لتصبح بعد فترة وجيزة كما هو المطلوب.

بلاغ وزارة التربية الوطنية حول الامتحانات المستجدات

قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالتصريح عن قيامها بإلغاء كافة امتحانات الصف السادس الابتدائي والصف الثالث الإعدادي، الذي كان من المفترض اجرائها خلال شهى يناير المقبل.

وقامت الوزارة التربوية الوطنية بالتصريح عن أن السبب الرئيسي في إلغاء الامتحانات هو تطور جائحة الفيروس الوبائي في البلاد حسبما قدمت الجهات الصحية المختصة داخل الدولة من إحصائيات تؤكد أن الجائحة الفيروسية مازالت مستمرة حتى الآن.

وقامت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي أيضاً بالتصريح عن رغبتها في اصدار اللوائح الخاصة بكيفية تأمين الطلاب داخل البلاد في الأيام القليلة المقبلة.