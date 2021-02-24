رغم كورونا .. اليابان تسجل أول انخفاض فى عدد الوفيات منذ 11 عامًا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحية اليابانية، بحسب "سبوتنيك" الأعداد النهائية للمواليد الجديد للعام الماضى، حيث بلغ إجمالى عدد الأطفال المولودين فى اليابان (بين المواطنين اليابانيين فى الخارج) حوالى 872.683 فى عام 2020، وهو معدل يقل بنحو 26 ألف مولود عن عام 2019.

وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، فقد وُلد العام الماضى فى اليابان أقل عدد من الأطفال فى تاريخ إحصاءات المواليد.

وبينت الوكالة أنه، من المثير للاهتمام، انخفاض معدل الوفيات فى البلاد، على الرغم من جائحة فيروس كورونا التى ضربت العالم فى عام 2020، حيث توفى ما يقرب من عشرة آلاف شخص فى اليابان بمعدل أقل من عام 2019، وهذا أول انخفاض فى عدد الوفيات منذ 11 عامًا، وفقًا لخبراء من وزارة الصحة.

فيما يتعلق بالزيجات، انخفض عدد الزيجات فى اليابان العام الماضى بنسبة 12.7 فى المائة، وهو أكبر انخفاض منذ عام 1950.

وحذرت وزارة الصحة فى الدولة التى تأخذ شكل الجزيرة جنوبى قارة آسيا من أنه من السابق لأوانه الحديث عن تأثير الوباء على السكان ولن يكون من الممكن استخلاص أى استنتاجات معقولة حتى نهاية عام 2021.