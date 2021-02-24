الرئاسة اللبنانية: عون وزوجته تلقيا لقاح كورونا وفقا للأصول

جدة - نرمين السيد - وكان تداول الأخبار بشأن تلقى عدد من المسؤولين والنواب للقاح المضاد لفيروس كورونا أثار موجة انتقادات واسعة، لما اعتبره البعض "خرقًا" لخطة التطعيم المعتمدة فى البلاد، الأمر الذى دفع البنك الدولى إلى التلويح بتعليق تمويله للحملة.

وقال مكتب الرئاسة اللبنانية عبر تويتر، إن عون وزوجته تلقيا اللقاح ضد كورونا مع عشرة من أعضاء الفريق اللصيق والملازم للرئيس، مضيفًا أنهم سجلوا أسماءهم وفقًا للأصول على المنصة الخاصة بالتلقيح.

وكان الأمين العام لمجلس النواب اللبنانى، عدنان ضاهر، أعلن فى وقت سابق من اليوم أن 16 نائبًا، إضافة إلى 4 موظفين فى البرلمان، ممن يتجاوز عمرهم الـ75 عامًا، تلقوا اللقاح داخل مقر المجلس.

وباشر لبنان حملة التطعيم، منتصف الشهر الجارى، بموجب دعم قدمه البنك الدولى بقيمة 34 مليون دولار لمساعدته على الحصول على اللقاحات، مشترطًا التوزيع العادل والمنصف وفق جدول الأولويات.