بريطانيا: الأمير فيليب يستجيب للعلاج بمستشفى الملك إدوارد 

جدة - نرمين السيد - ويمثل هذا الإعلان أول تحديث رسمى لصحة الأمير فيليب منذ دخوله مستشفى الملك إدوارد السابع فى لندن يوم الثلاثاء الأسبوع الماضى.

جاء ذلك فى الوقت الذى كشف فيه الأمير إدوارد، أصغر أبناء فيليب وإليزابيث، أن العائلة الملكية تدعو من أجل دوق إدنبره - لكنه كان "أفضل كثيرًا"، وفقاً لصحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

دخلت إقامة الدوق فى المستشفى يومها الثامن اليوم، وهو أطول دخول طبى له للمستشفيات لمدة عقد على الأقل دون إجراء عملية مخطط لها مسبقًا.

لا يزال فيليب، البالغ من العمر 99 عامًا، فى المستشفى وسط مخاوف مستمرة على صحته بعد أن قال القصر فى البداية إنه من المتوقع أن يبقى فى المستشفى لبضعة أيام فقط.

وقال متحدث باسم قصر باكنجهام، فى بيان صدر فى الساعة الثالثة بعد الظهر اليوم: "دوق إدنبرة لا يزال فى مستشفى الملك إدوارد السابع حيث يتلقى رعاية طبية لعدوى أصيب بها، إنه مرتاح ويستجيب للعلاج ولكن لا يتوقع أن يغادر المستشفى لعدة أيام".

وكشف الأمير إدوارد اليوم أنه تحدث إلى الأمير فيليب عبر الهاتف.

وقال الأمير إدوارد لشبكة سكاى نيوز: "إنه أفضل كثيرًا ويتطلع إلى الخروج، وهذا هو الشىء الأكثر إيجابية."

وعندما سئل عما إذا كان الدوق يشعر بالإحباط بسبب وجوده فى المستشفى، أضاف إدوارد: "فقط قليلاً! أعتقد أن هذا شعورنا جميعًا، وبعد ذلك، يمكنك فقط مشاهدة الساعة مرات عديدة والجدران مثيرة جدًا للاهتمام".

كان البيان الصادر اليوم هو أول تحديث يقدمه قصر باكنجهام بشأن صحة الأمير فيليب منذ أن تم إدخاله للعلاج بسبب القلق حول صحته.

كان زوج الملكة البريطانية دخل المستشفى سبع مرات فى العقد الماضى، لكن إقامته الحالية هى أطول فترة للبقاء باستثناء عمليتين مخطط لهما فى أعلى فخذه وبطنه حيث احتاج إلى 11 يومًا فى المستشفى فى المرتين.

وسيبلغ الأمير فيليب، 100 عاما فى 10 يونيو المقبل.