مقتل أكثر من 50 سجينا فى أعمال شغب داخل 3 سجون بالإكوادور

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشرطة الوطنية فى حسابها على موقع "تويتر" بحسب "سبوتنيك"، أن أكثر من 50 سجينا لقوا مصرعهم بعد أعمال شغب داخل سجون بمدن غوياس، أزواى وكوتوباكسى بالإكوادور. فيما أكدت السلطات الإكوادورية، أنها باتت تسيطر على الموقف فى الوقت الحالى فى السجون الثلاث. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، فإن رئيس البلاد لينين مورينو، قال عبر حسابه بموقع "تويتر" إن "المنظمات الإجرامية" دخلت فى أعمال عنف متزامنة فى عدة سجون. وأوضحت السلطات الإكوادورية، أنها سوف تعلن التفاصيل الأخرى فى وقت لاحق.

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