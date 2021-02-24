نشرة أخبار العالم.. تفاصيل أول اتصال هاتفي بين شكري ووزير خارجية أمريكا.. وغضب في لبنان بعد تطعيم نواب بالبرلمان بلقاحات كورونا

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "دوت الخليج" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:

أكد عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق ركن ياسر العطا، أن قرار استعادة أراضي الخرطوم من إثيوبيا يرجع للدولة وليس للمكون العسكري.

وأضاف العطا في تصريحات لقناة "العربية"، أن إثيوبيا تحاول زرع الشقاق بين المؤسسة العسكرية والمدنية بالسودان.

جددت المعارضة التركية اتهاماتها للرئيس أردوغان وتسببه في إهدار 128 مليار دولار من خزينة الدولة، الأمر الذي ترتب عليه معاناة البلاد من أزمات اقتصادية خانقة، وذلك خلال تولي زوج ابنة أردوغان، بيرات البيرق، مسؤولية وزارة الخزانة والمالية.

أكد عدد من النواب الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أنهم وقعوا على بيان رافض لقرار رفع العقوبات المفروضة على إيران.

قال النواب الجمهوريون بلجنة الشؤون الخارجية في مجلسي النواب الشيوخ، إن المبعوث الأمريكي لدى إيران، روبرت مالي، أجرى مناقشات مع مسؤولين صينيين، ولم يتحدث مع القادة الجمهوريين المعنيين بالسياسة الخارجية بالكونجرس، وفقًا لصحيفة "واشنطن فري بيكون" الأمريكية.

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء بيانا شديد اللهجة ضد أنشطة إيران النووية.

وقالت الوكالة إن على إيران تقديم أجوبة واضحة بخصوص وجود اليورانيوم في أماكن لا يجوز وجوده فيها. بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرنس برس".

أكد المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي، ساروج كومار، أن تصرفات نواب لبنان وخرقهم لبرنامج التلقيح ضد فيروس كورونا، تهدد الآن تمويل البنك للبرنامج في البلاد.

وقال كومار في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "عند تأكيد الانتهاك، يجوز للبنك الدولي، تعليق تمويل برنامج اللقاحات في جميع أنحاء لبنان".

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات المفروضة على تركيا بسبب شرائها منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية ستظل قائمة.

ونقلت قناة "العربية" تصريحات عن المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي قوله: "سياستنا بشأن العقوبات على تركيا لم تتغير لشرائها منظومة "إس 400" الروسية".

أكد عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق ركن ياسر العطا، أن سد النهضة الإثيوبي يهدد الأمن القومي للبلاد

جاء ذلك في تصريحات لقناة "العربية"، اليوم الثلاثاء، والتي قال العطا فيها إن إثيوبيا تحاول زرع الشقاق بين المؤسسة العسكرية والمدنية بالسودان.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تحدث إلى وزير الخارجية سامح شكري.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن بلينكن وشكري أكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة ومصر.

أثار تلقي عدد من النواب في لبنان، اللقاح المضاد لفيروس كوورنا، موجة من الانتقادات الواسعة، حيث اعتبره البعض "خرقا" لخطة التطعيم المعتمدة في البلاد.

وقال الأمين العام لمجلس النواب اللبناني، عدنان ضاهر، إن عدد النواب الذين تلقوا اللقاح 16 نائبا تزيد أعمارهم على الـ75 عامًا، بوجود فريق من وزارة الصحة والصليب الأحمر اللبناني".

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، أن مشاركة تركيا في برنامج مقاتلات "إف-35" لا تزال معلقة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، في تصريحات صحفية، إن إن مشاركة تركيا في برنامج مقاتلات "إف-35" معلقة، مضيفا أن "سياسة الإدارة الأمريكية تجاه هذه المسألة لم تتغير"، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية.

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، حرصه على بناء دولة القانون والتمسك بالدستور، مشيرًا إلى أن عدم الاستقرار السياسي ليس له علاقة باستقرار المؤسسات الحكومية.

جاء ذلك، خلال اجتماعه بقصر قرطاج، اليوم الثلاثاء، مع سفراء بلدان الاتحاد الأوروبي المعتمدين بتونس، يتقدمهم ماركوس كورنارو، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في البلاد.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بإصابة وزيرين بالحكومة الفلسطينية بفيروس كورونا، إضافة إلى إصابة المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم.

وذكرت إذاعة "دنيا الوطن" الفلسطينية، أن وزيرة المرأة، أمال حمد، ووزير الاقتصاد، خالد العسيلي، أصيبا بفيروس كورونا.