أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوقوع انفجار بمعسكر المنشآت الحيوية جنوب العاصمة الليبية طرابلس. وذكرت الشبكة أن الانفجار الذي وقع في المعسكر أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. وكان الهدوء عاد في وقت سابق إلى شوارع العاصمة الليبية طرابلس؛ عقب انسحاب التشكيلات المسلحة منها.

يأتي ذلك عقب مغادرة وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، العاصمة طرابلس بعد محاولة اغتياله. وفي أعقاب محاولة الاغتيال، اشتبك أفراد أمن مع المهاجمين التابعين للميليشيات المسلحة بمدينة الزاوية والموالية لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، والحرس المرافق للوزير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليبيا.. انفجار بمعسكر المنشآت الحيوية في طرابلس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.