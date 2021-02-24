بايدن يبحث مع رئيس وزراء العراق استمرار التعاون في محاربة داعش

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في اتصال هاتفي تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة، فضلا عن التعاون في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.
وقال رئيس الوزراء العراقي في تغريدة على تويتر "بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الامريكي جوزيف بايدن تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين والعمل على دعم الأمن والسلم في المنطقة واستمرار التعاون في محاربة داعش".
وتابع "الكاظمي": "كما أكدنا العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين بلدينا على أساس السيادة الوطنية العراقية".
ويأتي الاتصال عقب سلسلة هجمات صاروخية استهدفت المصالح الأمريكية في العراق، آخرها سقوط صواريخ على مبنى السفارة الأمريكية في بغداد يوم 22 فبراير الماضي.
وقبلها بنحو أسبوع، قتل متعاقد يعمل مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق لمحاربة تنظيم داعش، وأصيب مدنيين آخرين في هجوم صاروخي خارج مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان.
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