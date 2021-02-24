بايدن يبحث ورئيس وزراء العراق استمرار التعاون في محاربة داعش

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على تويتر إنه بحث في اتصال مع الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير العلاقات الثنائية واستمرار التعاون في محاربة تنظيم داعش.

وأضاف الكاظمي "كما أكدنا العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين بلدينا على أساس السيادة الوطنية العراقية". وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه على تويتر: "بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الاميركي جوزيف بايدن تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين و العمل على دعم الأمن والسلم في المنطقة واستمرار التعاون في محاربة داعش. كما اكدنا العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين بلدينا على اساس السيادة الوطنية العراقية."

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