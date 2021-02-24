دولة عربية تدرس تقنين زراعة القنب الهندي

تدرس الحكومة المغربية، مشروع قانون يتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي، حيث سيكون القرار على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء، غدا الخميس.

وذكر بيان صادر عن الحكومة المغربية أن رئيس الوزراء سعد الدين العثماني سيترأس اجتماعا، غدا، تدرس الحكومة في بدايته مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وتابع البيان المغربي "سيجري خلال الاجتماع دراسة 3 مشاريع لمراسيم تتعلق بفرض تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا".

ويأتي قرار الحكومة المغربية لمناقشة لمشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وسط مطالبات بإسقاط الأحكام والمتابعات الصادرة بحق مزارعي القنب بالمناطق الجبلية شمال المغرب المعروفة بإنتاجه.

ويطلق على القنب الهندي في المغرب اسم "نبتة الكيف"، وسبق أن طالب عضو البرلمان المغربي نور الدين مضيان على ضرورة العفو عن مزارعي الكيف، ورفع تجريم هذه النبتة.

وصوتت المملكة المغربية العام الماضي، خلال اجتماع للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، لصالح إدراج نبتة القنب الهندي باعتباره مكون علاجي طبي.