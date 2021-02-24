وجّه رئيس البرلمان التونسي، وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي رسالة إلى الرئيس قيس سعيد، موضحا أنه لم يتجاوب حتى الآن مع المبادرة التي تقدم بها، والتي تدعو إلى الحوار بين الرئاسات الثلاث وبرعاية رئاسة الجمهورية.
وقال الغنوشي في حوار مع إذاعة "الديوان" إن الحل الحالي للأزمة السياسية في تونس يتمثل في الحوار بين الرئاسات الثلاث من أجل إيجاد حلول توافقية .
وأوضح زعيم حركة النهضة - ذراع الإخوان في تونسي - أن هذه الأزمة تبدو طبيعية باعتبار أن تونس نجحت خلال العشرية الأخيرة في تأمين المسار الديمقراطي بعيدا عن السيناريو الليبي أو تدخل للميلشيات والقوات العسكرية الأجنبية، على حد قوله.
وأضاف الغنوشي أن فترات الحكم في فترة ما بعد الثورة شهدت جلسات دورية بين الرئاسات الثلاث لمناقشة أهم القضايا الوطنية والملفات الهامة التي تهم الشأن السياسي.
واختتم تصريحاته برسالة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد قائلا " انتخبك الشعب بأعلى نسبة، فحافظ على هذه الشعبية من خلال توحيد الشعب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس.. الغنوشي يوجه رسالة للرئيس قيس سعيد ويتهمه بتجاهل مبادرته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.