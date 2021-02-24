تونس.. الغنوشي يوجه رسالة للرئيس قيس سعيد ويتهمه بتجاهل مبادرته

وجّه رئيس البرلمان التونسي، وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي رسالة إلى الرئيس قيس سعيد، موضحا أنه لم يتجاوب حتى الآن مع المبادرة التي تقدم بها، والتي تدعو إلى الحوار بين الرئاسات الثلاث وبرعاية رئاسة الجمهورية.

وقال الغنوشي في حوار مع إذاعة "الديوان" إن الحل الحالي للأزمة السياسية في تونس يتمثل في الحوار بين الرئاسات الثلاث من أجل إيجاد حلول توافقية .

وأوضح زعيم حركة النهضة - ذراع الإخوان في تونسي - أن هذه الأزمة تبدو طبيعية باعتبار أن تونس نجحت خلال العشرية الأخيرة في تأمين المسار الديمقراطي بعيدا عن السيناريو الليبي أو تدخل للميلشيات والقوات العسكرية الأجنبية، على حد قوله.

وأضاف الغنوشي أن فترات الحكم في فترة ما بعد الثورة شهدت جلسات دورية بين الرئاسات الثلاث لمناقشة أهم القضايا الوطنية والملفات الهامة التي تهم الشأن السياسي.

واختتم تصريحاته برسالة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد قائلا " انتخبك الشعب بأعلى نسبة، فحافظ على هذه الشعبية من خلال توحيد الشعب".