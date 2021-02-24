أفادت وسائل إعلام عراقية بوقوع انفجارين متتاليين قرب منطقة حي القاهرة شرق العاصمة بغداد.
وأشار نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق إلى وقوع انفجارين بين حي القاهرة وحي البنوك، أعقبهما وإطلاق نار كثيف.
ولم تكشف التقارير مزيد من التفاصيل حول صوت الانفجارات وإطلاق النار، بينما غرد نشطاء على "تويتر" مرجحين استهداف محل لبيع المشروبات الكحولية في بغداد.
فيما لم ترد أنباء عن خسائر بشرية أو مادية جراء الانفجارات قرب منطقة القاهرة وجامع النداء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق.. انفجاران يهزان حي القاهرة شرقي بغداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.