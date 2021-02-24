العراق.. انفجاران يهزان حي القاهرة شرقي بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية بوقوع انفجارين متتاليين قرب منطقة حي القاهرة شرق العاصمة بغداد.

وأشار نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق إلى وقوع انفجارين بين حي القاهرة وحي البنوك، أعقبهما وإطلاق نار كثيف.

ولم تكشف التقارير مزيد من التفاصيل حول صوت الانفجارات وإطلاق النار، بينما غرد نشطاء على "تويتر" مرجحين استهداف محل لبيع المشروبات الكحولية في بغداد.

فيما لم ترد أنباء عن خسائر بشرية أو مادية جراء الانفجارات قرب منطقة القاهرة وجامع النداء.