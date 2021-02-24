أخبار عالمية

أسعار فنادق الحجر الصحي في الكويت 2021 والتسجيل على منصة كويت مسافر

0 نشر
عبدالله جمعة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار فنادق الحجر الصحي في الكويت 2021 والتسجيل على منصة كويت مسافر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار فنادق الحجر الصحي في الكويت 2021 تتباين حيث توفر الكويت قرابة 40 فندق لاستقبال المسافرين القادمين من الخارج ضمن قواعد الحجر المؤسسى في الكويت قبل دخول البلاد لتداعيات فيروس كورونا المنتشر في كل مكان، كما توفر منصة كويت مسافر الإلكترونية الحجز بما يسهل على القادمين لدولة الكويت ومتابعة الفنادق الراغبين الإقامة فيها.

أسعار فنادق الحجر الصحي في الكويت

تختلف أسعار فنادق الحجر الصحي في الكويت حسب الخدمات المتقدمة لتشمل التالي:

فنادق 5 نجوم

  • الغرفة المنفردة: 270 ديناراً كويتيّاً.
  • الغرفة المزدوجة: 330 ديناراً كويتيّاً.

فنادق 4 نجوم:

  • الغرفة المنفردة: 180 ديناراً كويتيّاً.
  • الغرفة المزدوجة: 240 ديناراً كويتيّاً.

فنادق 3 نجوم:

  • الغرفة المنفردة: 120 ديناراً كويتيّاً.
  • الغرفة المزدوجة: 180 ديناراً كويتيّاً.
أسعار فنادق الحجر الصحي في الكويت 2021

فنادق الحجر الصحي في الكويت

تتعدد فنادق الحجر الصحى في الكويت بما يضمن  خدمات مناسبة للجميع، ولعل أبرزها على النحو التالي:

  1. اسم الفندق       رقم الهاتف
  2. فندق شاطئ الكوت       0096523700400
  3. فندق كراون بلازا        0096524742000
  4. فندق هيلتون الكويت     0096522256222
  5. فندق مارينا الكويت      0096522230030
  6. فندق ملينيوم الكويت     0096522050505
  7. فندق الموفمبك الكويت  0096524610033
  8. فندق راديسون بلو        0096525673000
  9. فندق سفير الفنطاس      0096525455555
  10. فندق سيمفوني ستايل    0096525770000
  11. فندق بالم بيتش  0096525646266
  12. فندق آدامز       0096522020000
  13. فندق الحمراء   0096522021412
  14. فندق الريجنسي 0096525766666
  15. فندق بيست ويسترن بلس المهبولة        0096523700300
  16. فندق بيست ويسترن بلس السالميّة        0096525761555
  17. فندق كوبثورن  0096524590000
  18. فندق كوستا ديل سول    009651830083
  19. فندق كورتيارد باي ماريوت     0096522997000
  20. فندق جراند      009651818182
  21. فندق جراند ماجستك     0096522254700
  22. فندق هوليدي ان السالميّة         0096525760000
  23. فندق هوليدي ان الفروانيّة        0096524732020
  24. فندق لو رويال  0096522510999
  25. فندق ميلينيوم سنترال    0096522329832
  26. فندق الموفمبك البديعة   0096524610033
  27. فندق بلازا أثيني الكويت          009651846666
  28. فندق سويس بلبوتيك     0096522064999
  29. فندق كونفنشن سنتر أند رويال سويتس   0096524613103
  30. فندق وهج       0096523733353
  31. فندق البستكي انترناشيونال       0096522555081
  32. فندق دلال سيتي 0096522284555
  33. فندق إيبيس السالمية     0096525734247
  34. فندق إيبيس شرق        0096522479330
  35. فندق إن آند جو كويت بلازا      0096522436686
  36. فندق لو جاز     0096522626111
  37. فندق لو رويال اكسبرس السالمية         0096525711001
  38. فندق أويسز      0096522465489
  39. فندق بالازو      0096522671600
  40. فندق رامادا إنكور الكويت        009651800112
  41. فندق ريزيدنس إن باي ماريوت 0096522059500
  42. فندق رمال       0096525725050
  43. فندق السالمية انترناشونال        0096525745544
  44. فندق ريستر سويتس     0096523718702
  45. فندق ذا فينيو ريزيدنس  0096523700333

التسجيل في منصة كويت مسافر

وفرت الإدارة العامة للطيران في المويت منصة كويت مسافر لتساعد المسافرين  على الحجز حتى الوصول إلى الحجر المؤسسي في الكويت وكذلك الحجر المنزلي ويشمل التقديم فيها على النحو التالي:

  • الدخول على منصة كويت مسافر
  • غير اللغة من الإنجليزيّة إلى العربيّة.
  • النقر على “ابدأ”.
  • الضغط على زرّ تسجيل الدّخول من الواجهة.
  • سجل حسابك الان.
  • أدخل عنوان البريد الإلكترونيّ.
  • أكتب اسم مستخدم المنصة.
  • حدد كلمة سرّ جديدة ثمّ تأكيدها.
  • الضغط على الرمز الدوليّ لرقم الهاتف من القائمة.
  • أكتب رقم الهاتف.
  • ضع علامة أمام خيار انا فوق ال 18 عام.
  • الضغط على زرّ خلق الحساب ذي اللون الأزرق.

 

  1. عروض شركة تويوتا سيارات اقساط اقل من 1000

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار فنادق الحجر الصحي في الكويت 2021 والتسجيل على منصة كويت مسافر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا