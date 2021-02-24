نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار فنادق الحجر الصحي في الكويت 2021 والتسجيل على منصة كويت مسافر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار فنادق الحجر الصحي في الكويت 2021 تتباين حيث توفر الكويت قرابة 40 فندق لاستقبال المسافرين القادمين من الخارج ضمن قواعد الحجر المؤسسى في الكويت قبل دخول البلاد لتداعيات فيروس كورونا المنتشر في كل مكان، كما توفر منصة كويت مسافر الإلكترونية الحجز بما يسهل على القادمين لدولة الكويت ومتابعة الفنادق الراغبين الإقامة فيها. أسعار فنادق الحجر الصحي في الكويت تختلف أسعار فنادق الحجر الصحي في الكويت حسب الخدمات المتقدمة لتشمل التالي: فنادق 5 نجوم الغرفة المنفردة: 270 ديناراً كويتيّاً.

الغرفة المزدوجة: 330 ديناراً كويتيّاً. فنادق 4 نجوم: الغرفة المنفردة: 180 ديناراً كويتيّاً.

الغرفة المزدوجة: 240 ديناراً كويتيّاً. فنادق 3 نجوم: الغرفة المنفردة: 120 ديناراً كويتيّاً.

الغرفة المزدوجة: 180 ديناراً كويتيّاً. فنادق الحجر الصحي في الكويت تتعدد فنادق الحجر الصحى في الكويت بما يضمن خدمات مناسبة للجميع، ولعل أبرزها على النحو التالي: اسم الفندق رقم الهاتف فندق شاطئ الكوت 0096523700400 فندق كراون بلازا 0096524742000 فندق هيلتون الكويت 0096522256222 فندق مارينا الكويت 0096522230030 فندق ملينيوم الكويت 0096522050505 فندق الموفمبك الكويت 0096524610033 فندق راديسون بلو 0096525673000 فندق سفير الفنطاس 0096525455555 فندق سيمفوني ستايل 0096525770000 فندق بالم بيتش 0096525646266 فندق آدامز 0096522020000 فندق الحمراء 0096522021412 فندق الريجنسي 0096525766666 فندق بيست ويسترن بلس المهبولة 0096523700300 فندق بيست ويسترن بلس السالميّة 0096525761555 فندق كوبثورن 0096524590000 فندق كوستا ديل سول 009651830083 فندق كورتيارد باي ماريوت 0096522997000 فندق جراند 009651818182 فندق جراند ماجستك 0096522254700 فندق هوليدي ان السالميّة 0096525760000 فندق هوليدي ان الفروانيّة 0096524732020 فندق لو رويال 0096522510999 فندق ميلينيوم سنترال 0096522329832 فندق الموفمبك البديعة 0096524610033 فندق بلازا أثيني الكويت 009651846666 فندق سويس بلبوتيك 0096522064999 فندق كونفنشن سنتر أند رويال سويتس 0096524613103 فندق وهج 0096523733353 فندق البستكي انترناشيونال 0096522555081 فندق دلال سيتي 0096522284555 فندق إيبيس السالمية 0096525734247 فندق إيبيس شرق 0096522479330 فندق إن آند جو كويت بلازا 0096522436686 فندق لو جاز 0096522626111 فندق لو رويال اكسبرس السالمية 0096525711001 فندق أويسز 0096522465489 فندق بالازو 0096522671600 فندق رامادا إنكور الكويت 009651800112 فندق ريزيدنس إن باي ماريوت 0096522059500 فندق رمال 0096525725050 فندق السالمية انترناشونال 0096525745544 فندق ريستر سويتس 0096523718702 فندق ذا فينيو ريزيدنس 0096523700333 التسجيل في منصة كويت مسافر وفرت الإدارة العامة للطيران في المويت منصة كويت مسافر لتساعد المسافرين على الحجز حتى الوصول إلى الحجر المؤسسي في الكويت وكذلك الحجر المنزلي ويشمل التقديم فيها على النحو التالي: الدخول على منصة كويت مسافر

غير اللغة من الإنجليزيّة إلى العربيّة.

النقر على “ابدأ”.

الضغط على زرّ تسجيل الدّخول من الواجهة.

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