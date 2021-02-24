- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار فنادق الحجر الصحي في الكويت 2021 والتسجيل على منصة كويت مسافر في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسعار فنادق الحجر الصحي في الكويت 2021 تتباين حيث توفر الكويت قرابة 40 فندق لاستقبال المسافرين القادمين من الخارج ضمن قواعد الحجر المؤسسى في الكويت قبل دخول البلاد لتداعيات فيروس كورونا المنتشر في كل مكان، كما توفر منصة كويت مسافر الإلكترونية الحجز بما يسهل على القادمين لدولة الكويت ومتابعة الفنادق الراغبين الإقامة فيها.
أسعار فنادق الحجر الصحي في الكويت
تختلف أسعار فنادق الحجر الصحي في الكويت حسب الخدمات المتقدمة لتشمل التالي:
فنادق 5 نجوم
- الغرفة المنفردة: 270 ديناراً كويتيّاً.
- الغرفة المزدوجة: 330 ديناراً كويتيّاً.
فنادق 4 نجوم:
- الغرفة المنفردة: 180 ديناراً كويتيّاً.
- الغرفة المزدوجة: 240 ديناراً كويتيّاً.
فنادق 3 نجوم:
- الغرفة المنفردة: 120 ديناراً كويتيّاً.
- الغرفة المزدوجة: 180 ديناراً كويتيّاً.
فنادق الحجر الصحي في الكويت
تتعدد فنادق الحجر الصحى في الكويت بما يضمن خدمات مناسبة للجميع، ولعل أبرزها على النحو التالي:
- اسم الفندق رقم الهاتف
- فندق شاطئ الكوت 0096523700400
- فندق كراون بلازا 0096524742000
- فندق هيلتون الكويت 0096522256222
- فندق مارينا الكويت 0096522230030
- فندق ملينيوم الكويت 0096522050505
- فندق الموفمبك الكويت 0096524610033
- فندق راديسون بلو 0096525673000
- فندق سفير الفنطاس 0096525455555
- فندق سيمفوني ستايل 0096525770000
- فندق بالم بيتش 0096525646266
- فندق آدامز 0096522020000
- فندق الحمراء 0096522021412
- فندق الريجنسي 0096525766666
- فندق بيست ويسترن بلس المهبولة 0096523700300
- فندق بيست ويسترن بلس السالميّة 0096525761555
- فندق كوبثورن 0096524590000
- فندق كوستا ديل سول 009651830083
- فندق كورتيارد باي ماريوت 0096522997000
- فندق جراند 009651818182
- فندق جراند ماجستك 0096522254700
- فندق هوليدي ان السالميّة 0096525760000
- فندق هوليدي ان الفروانيّة 0096524732020
- فندق لو رويال 0096522510999
- فندق ميلينيوم سنترال 0096522329832
- فندق الموفمبك البديعة 0096524610033
- فندق بلازا أثيني الكويت 009651846666
- فندق سويس بلبوتيك 0096522064999
- فندق كونفنشن سنتر أند رويال سويتس 0096524613103
- فندق وهج 0096523733353
- فندق البستكي انترناشيونال 0096522555081
- فندق دلال سيتي 0096522284555
- فندق إيبيس السالمية 0096525734247
- فندق إيبيس شرق 0096522479330
- فندق إن آند جو كويت بلازا 0096522436686
- فندق لو جاز 0096522626111
- فندق لو رويال اكسبرس السالمية 0096525711001
- فندق أويسز 0096522465489
- فندق بالازو 0096522671600
- فندق رامادا إنكور الكويت 009651800112
- فندق ريزيدنس إن باي ماريوت 0096522059500
- فندق رمال 0096525725050
- فندق السالمية انترناشونال 0096525745544
- فندق ريستر سويتس 0096523718702
- فندق ذا فينيو ريزيدنس 0096523700333
التسجيل في منصة كويت مسافر
وفرت الإدارة العامة للطيران في المويت منصة كويت مسافر لتساعد المسافرين على الحجز حتى الوصول إلى الحجر المؤسسي في الكويت وكذلك الحجر المنزلي ويشمل التقديم فيها على النحو التالي:
- الدخول على منصة كويت مسافر
- غير اللغة من الإنجليزيّة إلى العربيّة.
- النقر على “ابدأ”.
- الضغط على زرّ تسجيل الدّخول من الواجهة.
- سجل حسابك الان.
- أدخل عنوان البريد الإلكترونيّ.
- أكتب اسم مستخدم المنصة.
- حدد كلمة سرّ جديدة ثمّ تأكيدها.
- الضغط على الرمز الدوليّ لرقم الهاتف من القائمة.
- أكتب رقم الهاتف.
- ضع علامة أمام خيار انا فوق ال 18 عام.
- الضغط على زرّ خلق الحساب ذي اللون الأزرق.
- عروض شركة تويوتا سيارات اقساط اقل من 1000
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار فنادق الحجر الصحي في الكويت 2021 والتسجيل على منصة كويت مسافر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.