الصندوق العقاري || هُنا طريقة و خطوات الحصول على التمويل العقاري

قام الصندوق العقاري بالإعلان من خلال صفحته الرسمية على تويتر عن خطوات الحصول على قرض تمويل عقاري لامتلاك البيت والمنزل وذلك من خلال خدمات المستشار العقاري، ويبحث الكثير من الأشخاص في المملكة نحو امتلاك المنازل الخاصة بهم إلا أن غلاء وارتفاع الأسعار وعدم توافر المال اللازم لاقتناء المنزل تكون عائقا كبيرا يحول بين تحقيق هذا الامر، وبهذا تأتي أهمية الصندوق العقاري في تمويل الأشخاص لتحقيق أحلامهم و الوصول لهدفهم في تملك العقار والبيت وفقا لشروط وخطوات محددة.خطوات الحصول على تمويل عقاري
وقد قام صندوق التمويل العقاري من خلال منصته الرسمية الالكترونية تويتر بالكشف عن خطوات الحصول على تمويل عقاري لتملك المنزل وذلك من خلال الخدمات التي يقدمها المستشار العقاري، حيث يقوم باستعراض كافة التوصيات التابعة لجهات التمويل، ويقوم بعدها بالتواصل المباشر مع الجهة الممولة، والتوجه للبدء في اتخاذ اول إجراءات التمويل العقاري، والقيام بتوقيع العقد بين الطرفين وفقا لشروط وأحكام الصندوق العقاري، مع العلم أن الصندوق العقاري قد قام بتحديد مدة تم منحها لكافة عملائه للاستفادة من قروض التمويل العقاري المدعومة وذلك وفقا للشروط والاحكام الواقعة عليهم من قبل الأشخاص المستفيدين والمعلن عنهم على الصفحة الرسمية للصندوق، كما اشارت الي ان انتهاء المدة المحددة وعدم التقديم يتيح للمستفيد ان يقوم بالتقديم من خلال وزارة الإسكان مع العلم أنه لا يستفيد وقتها بالدعم المقدم من الصندوق.مهلة الاستفادة من التمويل المدعوم
أما عن المهلة التي أقرها صندوق التنمية العقارية والتي من خلالها يتم منح المستفيدين مبالغ الدعم المعلن على القروض الخاصة بهم للتمويل العقاري، أن المهلة هي عامان تبدأ منذ أن تم تسجيل اسم المستفيد في قائمة المستفيدين، وفي حال عدم استفاد الشخص المستفيد بالدعم المقدم من صندوق التمويل العقاري خلال العامين يجوز له في تلك الحالة التنازل عنها لأحد الأقارب وذلك في حال أن تتوفر بهم شروط التمويل العقاري والفئات هي الاب والام والاخ والابن الأكبر من 21 سنة متزوجين او اكبر من 24 عازبين، الام والاخت والابنة الارملة او الابنة المطلقة التي بلغت مدة طلاقها عامان أو الابنة العزباء التي أتمت من العمر 40 سنة ولم تتزوج من قبل.
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