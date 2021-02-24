سلم رواتب المعلمين الجديد 1442 بالمملكة العربية السعودية بالتفصيل

سلم رواتب المعلمين الجديد 1442 بالمملكة السعودية من الموضوعات المهمة التي يجب الحديث عنها بشكل مفصل، حيث إن قطاع التعليم يعتبر واحد من أهم القطاعات والذي يعتبر من أساسيات النهوض بالمجتمع السعودي، وفي إطار اهتمام المملكة بهذا القطاع وحرصها على دعم المعلمين من خلال توفير لهم رواتب تتناسب من مستواهم المهني ومن أجل مساعدتهم أيضا في تحسين مستوي المعيشة، قامت الوزارة مؤخرا باستحداث هذه الرواتب بما يتناسب مع التغيرات الجديدة التي حدثت داخل المملكة ومن خلال هذا المقال سنتعرف على هذه الرواتب.

سلم رواتب المعلمين الجديد 1442

قامت الوزارة بتقسيم المعلمين على ست مستويات وداخل كل مستوى يوجد 6 درجات، يحتل المعلم الدرجة داخل المستوى بناء على مستواه المهني، ومن خلال هذه الدرجة التي يشغلها المعلم يتم تحديد راتبه وذلك على النحو التالي:

إذا كنت معلم وتقع في الدرجة الأولى من المستوى الأول فيمكن أن يصل راتبك إلى 5200 ريال سعودي، ويختلف الأمر عما إذا كنت معلم ممارس على هذه الدرجة من نفس المستوى فيصل راتبك حينها إلى 7500 ريال سعودي.

أما المستوى الثاني من سلم رواتب المعلمين يزيد عن المستوى الأول بمقدار 2000 ريال على كل رتبة، ويجب العلم بأنه كلما زاد مستوى المعلم وزادت رتبته زادت المرتب الذي يحصل عليه من قبل الوزارة.

معايير سلم رواتب المعلمين بالمملكة السعودية

تقوم هيئة التقويم والتدريب بتحديد مكانة المعلم بناء على أداة في العملية التعليمية ولا يمكن أن ينتقل المعلم من رتبة إلى رتبة أخرى بدون الحصول على شهادة مختومة من هيئة التقويم والتدريب تفيد بذلك.

لائحة الرواتب الجديدة للمعلمين بالمملكة السعودية

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن أنها ستقوم بزيادة سلم رواتب المعلمين بالمملكة السعودية وذلك للأسباب التالية:

التحسين من جودة وكفاءة التعليم داخل المملكة.

تحسين الأوضاع المعيشية الخاصة بالمعلمين.

كما أن الوزارة لا تكتفي بإعطاء المعلم راتبه فقط وإنما تقوم بتقديم عدد من المساعدات الأخرى مثل العلاوات الشهرية والسنوية وغيرها، حيث إن هذا يعد نوع من أنواع التقدير المادي الذي يجعل المعلمين يشعرون بأن الدولة بشكل عام والوزارة بشكل خاص مهتمين بأمورهم، ومن هنا يكون لديهم الرغبة في التطوير من أوضاع التعليم داخل المملكة في مقابل هذا التقدير.