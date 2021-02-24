تردد قناة مكسبي الفضائية 2021 المفتوحة لمتابعة مباريات دوري أبطال إفريقيا

كثرت عمليات البحث مؤخرًا بين كافة الأفراد محبي كرة القدم لمعرفة تردد قناة مكسبي الفضائية 2021 المفتوحة من أجل متابعة مباريات دوري أبطال إفريقيا وتحديدًا المباريات القوية لفريقي الأهلي والزمالك وباقي الأندية الأخرى، والتي تذيع المباريات حصريًا عبر شاشة التلفزيون من خلال ضبط تردد القناة دون الحاجة إلى اشتراكات شهرية، مع تقديمها بجودة وصوت عالية لضمان الوصول إلى كافة الأفراد، بعد أن يتم ضبطها على القمر الصناعي النايل سات.

نجحت قناة مكسبي في تحقيق نجاح كبير منذ بداية إطلاقها، حيث بدأ البث الفعلي لها في 25 أكتوبر 2020 من دبي الإمارات، وبدأت عملها بدون تشفير لتكون مفتوحة ومتاحة للجماهير، وتحمل القناة شعار مكسبي فيها مكسبك، ويمكن للجميع استقبالها عن طريق إدخال التردد الخاص بها على النايل سات وهو 11411، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معدل التصحيح ¾، وذلك لمتابعة كافة مباريات دوري أبطال أفريقيا التي تذاع حاليا.

مميزات قناة Mksaby TV

استطاعت قناة مكسبي الفضائية جذب أكبر قاعدة جماهيرية، ذلك لأنها تبث محتوى رياضي يعشقه الملايين، وتسعى إدارة القناة دائمًا إلى بث المباريات الخاصة بالدوري لأبطال إفريقيا الذي يذاع حاليًا، وعن طريقها أيضًا يمكن متابعة العديد من البرامج والمباريات الرياضية المختلفة، وهذا ما جعلها من كبرى القنوات الرياضية في الفترة الحالية رغم حداثة بدايتها، وتبث القناة مباريات كأس العالم مجانًا، وليس هذا فقط بل تقدم العديد من الأفلام والبرامج الخاصة بالأطفال.

تتميز قناة مكسبي بأنها تقدم عبر شاشتها بجودة عالية مجموعة من المباريات سواء المحلية أو الدولية الغير مشفرة، ويمكن لأي شخص متابعتها بعد إدخال ترددها، وهذا ما جعل معدل البحث عنها بسبب المباريات الهامة والمسابقات الدولية والعالمية يتخطى الملايين ويتجاوز العديد من القنوات.

أهداف قناة مكسبي الفضائية

تهدف القناة إلى بث المباريات الهامة للجماهير العاشقين لها بصورة مجانية، حيث يمكن لأي شخص متابعتها بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم شهرية، فقط من خلال إدخال التردد الخاص بها على النايل سات، وتوفر القناة أيضًا استوديو تحليلي بعد نهاية المباراة من أجل تحليل اللقاء كاملًا وما حدث في الشوط الأول والثاني، ويرجع السبب وراء شهرتها إلى فريق العمل المتميز الذي تستعين به القناة لإدارة برامجها.