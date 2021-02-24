لبنان: زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية ويلقي قنابل مضيئة

دوت الخليج :- أعلن الجيش اللبناني أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية، وألقى قنابل مضيئة مقابل رأس الناقورة جنوب البلاد.
وقالت قيادة الجيش في بيان لها: "بتاريخ 20 فبراير 2021 ما بين الساعة 20:08 والساعة 20:12 (بحسب التوقيت المحلي للبلاد)، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 150 مترا، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة".
وأضاف: "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
واتهمت بيروت مرارا القوات الإسرائيلية بخرق حدود البلاد الجوية والبحرية في انتهاك للقرار رقم 1701 الصادر عام 2006 عن مجلس الأمن للأمم المتحدة لوقف القتال بين إسرائيل ولبنان.
المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + RT
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