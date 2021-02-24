عاجل .. انفجاران متتاليان .. وإطلاق نار وسط بغداد

جدة - نرمين السيد - وأفاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى بسماع دوى انفجارين متتاليين بين حيى القاهرة، والبنوك تبعهما صوت إطلاق نار كثيف.
ولم تشر وسائل الإعلام بعد إلى أسباب الانفجارين وما إذا كانت هناك خسائر بشرية.
وكان صاروخان قد سقطا داخل المنطقة الخضراء بـ بغداد، أمس الأول الإثنين، وبعدها أفادت خلية الإعلام الأمنى العراقية، بأنهما لم يسفرا عن وقوع إصابات.
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