الصين تعلن بدء إجراءات عودة الدراسة

أعلنت الصين بدء الإجراءات تمهيدًا لعودة الدراسة إلى طبيعتها، بعد توقف النشاط التعليمي في المدارس والجامعات منذ الربيع الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا.
وقالت وزارة التربية والتعليم الصينية، أمس الثلاثاء، إن الطلاب سيعودون إلى الحياة المدرسية العادية بعد تعطلها في فصل الربيع الماضي بسبب تفشي وباء كورونا، وفقا لوكالة "شينخوا" الحكومية.
وذكرت الوكالة، أن وزارة التعليم طلبت من المدارس ترتيب عودة الطلاب، لتقليل مخاطر أي عدوى محتملة.
وأكدت الوزارة، إجراء اختبارات فيروس كورونا "كوفيد-19" للمجموعات في مختلف المواقع، كما سيتم تطهير الأماكن الرئيسية بشكل منتظم.
وكانت وثيقة مسربة تعود لمنظمة الصحة العالمية، كشفت أن الصين لم تقدم معلومات خلال أول 3 أشهر من تفشي الوباء.
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