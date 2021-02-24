العراق وأمريكا يبحثان استمرار التعاون فى محاربة داعش

جدة - نرمين السيد - بحث مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، مساء أمس الثلاثاء، مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، تعزيز العلاقات بين واشنطن وبغداد، واستمرار التعاون فى محاربة تنظيم "داعش" الإرهابى.





وقال الكاظمى، فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بحثت فى اتصال هاتفى مع الرئيس الأميركى جوزيف بايدن تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين، والعمل على دعم الأمن والسلم فى المنطقة واستمرار التعاون فى محاربة داعش". وأضاف: "كما أكدنا العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجى بين بلدينا على أساس السيادة الوطنية العراقية".

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