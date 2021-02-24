فيديو .. انفجار وحريق كبيران فى تكساس الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات إنها أخلت المنازل فى المنطقة المجاورة للحريق، مؤكدة أنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو سقوط قتلى.

وأوضح ستيف يونج، قاضى مقاطعة ميلام وسط تكساس، أن 14 عربة من القطار خرجت عن مسارها، بسبب اصطدام الشاحنة به.

وأشار ضابط بالمقاطعة إلى أن الحريق الكبير نشب بسبب الفحم والبنزين اللذين كانا يحملهما القطار، مضيفًا أن الجزء الخلفى من القطار به مواد خطرة لكنها لم تتسرب.