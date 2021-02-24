جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات إنها أخلت المنازل فى المنطقة المجاورة للحريق، مؤكدة أنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو سقوط قتلى.
وأوضح ستيف يونج، قاضى مقاطعة ميلام وسط تكساس، أن 14 عربة من القطار خرجت عن مسارها، بسبب اصطدام الشاحنة به.
وأشار ضابط بالمقاطعة إلى أن الحريق الكبير نشب بسبب الفحم والبنزين اللذين كانا يحملهما القطار، مضيفًا أن الجزء الخلفى من القطار به مواد خطرة لكنها لم تتسرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. انفجار وحريق كبيران فى تكساس الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.