اصطدام طائرة هليكوبتر بسيارة في كاليفورنيا.. فيديو

أفادت وسائل إعلام أمريكية، باصطدام طائرة هليكوبتر، بسيارة، على طريق سريع، في مدينة ليفرمور، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكرت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن الحادث وقع على طريق سريع قرب مطار ليفرمور، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو إصابات.

ونشرت مراسلة القناة في تكساس مقطع فيديو يبين اصطدام المروحية بسيارة بيضاء في وسط الطريق، بينما تحيط الشرطة بالمكان.

وكشفت شرطة المدينة عن أن عطل فني بالمحرك أدى إلى هبوط الطائرة على طريق سريع قرب مطار ليفرمو.